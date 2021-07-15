В Латвии забили тревогу из-за нехватки украинцев на сборе клубники

Латвийские фермеры забили тревогу из-за нехватки украинских рабочих для сбора урожая. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

Многие хозяйства терпят колоссальные убытки от пропадающего урожая. На полях останутся несобранными тонны клубники, вишни и черники, так и не попав на прилавки магазинов и продуктовых рынков, жалуются владельцы ферм.

На многих фермах штат сборщиков укомплектован лишь наполовину, а где-то работников еще меньше.

Когда сезон сбора ягод подойдет к концу, владельцы ферм намерены обратиться к правительству с просьбой облегчить условия для въезда рабочих-мигрантов из Украины. Ранее они уже обращались с подобными просьбами в Министерство земледелия Латвии, однако в ответ чиновники предложили им нанимать безработных.

Фермы в Латвии ежегодно сталкиваются с проблемой нехватки рабочих рук, особенно когда наступает пора сбора урожая. В 2021 году ситуация усугубилась введенными из-за коронавируса ограничениями на въезд иностранных рабочих. Местные идут на сборы ягод неохотно, так как оплата зачастую может быть меньше размера выплат пособий по безработице.

Чаще всего сбором урожая занимались приезжающие на заработки в страну граждане Украины. Несмотря на тяжелые условия труда, желающих поработать в полях украинцев немало. По словам работников, в среднем в месяц можно заработать от 450 до 650 евро (от 39 до 57 тысяч рублей). На данный момент известно, что украинцев могут вскоре начать пускать в страны европейского союза только для туристических поездок.