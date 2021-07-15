На Украине констатировали масштабную нехватку продовольствия

На Украине увеличилось число граждан, испытывающих масштабную нехватку продовольствия, говорится в последнем докладе «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2021 году» Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Согласно опубликованным данным, Украина стала единственной страной Восточной Европы, где наблюдается значительная нехватка продовольствия, в то время как другие страны региона улучшили показатели в этой сфере.
На сегодняшний день более миллиона украинцев вынуждены пропускать приемы пищи или потреблять меньшее количество еды ввиду финансовых трудностей, что составляет 2,5 процента от всего населения, констатировали исследователи фонда. С учетом находящихся в умеренно неблагополучной ситуации с продовольственной безопасностью граждан это число составит 8,7 миллиона человек. Этот показатель намного хуже, чем в соседних России и Польше, отмечается в документе.
Масштабы продовольственного кризиса в стране вызывают еще большую обеспокоенность, если учитывать число эмигрировавших за границу украинцев. По словам бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, более восьми миллионов граждан покинули Украину после событий 2014 года. Также не были учтены показатели в зоне конфликтных действий на востоке страны.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о риске голода из-за открытия рынка земли. Суслов отметил, что если земля попадет в собственность к иностранцам, то доля иностранных компаний на украинском рынке увеличится. От этого пострадают местные производители, а граждане окажутся в бедственном положении, объяснил он.
В 2020 году ООН зафиксировала рекордный за 15 лет уровень голода в мире. Главными причинами проблем являются климатические изменения, политические конфликты и экономический спад. Во время пандемии влияние этих факторов совпало и усилилось. Скачок цен до десятилетнего максимума сделал продовольствие еще более недоступным, особенно для бедных стран, зависящих от импорта.