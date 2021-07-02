На Украине предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о том, что открытие рынка земли может привести к потере Киевом контроля над экспортом аграрной продукции. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый независимый», передает РИА Новости.

Суслов отметил, что если земля попадет в собственность к иностранцам, то доля аграрной продукции в украинском экспорте начнет увеличиваться. Появление на рынке иностранных компаний позволит зарубежных странам вмешиваться в политику Киева в данной сфере и государство во многом утратит контроль над ней, объяснил эксперт.

Экс-глава ведомства также подчеркнул, что если события примут такой оборот, то в случае заинтересованности транснациональных корпораций украинцы не смогут остановить экспорт и им самим нечего будет кушать.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предрекла Украине потерю большей части ее территории. Депутат отметила, что из-за нового закона государство фактически потеряет право контроля над тем, как владельцы используют землю, а также лишится возможности контролировать ситуацию с позиции экологического законодательства.

В конце марта 2020 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года разрешает продажу физическим лицам, гражданам Украины, земель в количестве не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года сельскохозяйственные угодья смогут приобретать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров каждому.