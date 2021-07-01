Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предрекла Украине потерю большей части ее территории. Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде, передает РИА Новости.

По ее словам, с 1 июля в стране вступает в силу закон об отмене моратория на продажу земли, который позволит банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными угодьями и эксплуатировать их.

Депутат отметила, что государство будет фактически исключено из любых функций, которые контролируют использование земли, будет запрещен любой экологический контроль. При этом она подчеркнула, что владельцам сельскохозяйственных угодий будет позволен любой вандализм, они даже смогут снимать верхний слой чернозема. «С 1 июля наша земля, 72 процента территории Украины, начнет уходить», — резюмировала политик.

Ранее заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что сделки по приобретению украинской земли россиянами будут отслеживаться, а участки — конфисковываться. Чиновник пригрозил, что граждане России не смогут приобрести украинскую землю, поскольку это запрещено.

В конце марта 2020 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года разрешает продажу физическим лицам, гражданам Украины, земель в количестве не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года сельскохозяйственные угодья смогут приобретать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров каждому.