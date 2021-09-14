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Apple выпустила экстренное обновление из-за новой уязвимости iPhone

Apple выпустила экстренное обновление из-за шпионской программы «с нулевым кликом»
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Фото: Christoph Dernbach / Globallookpress.com

Apple выпустила экстренное обновление из-за выявления первого случая так называемого эксплойта (вредоносной программы) «с нулевым кликом», пишет Daily Mail. Компания создала аварийный программный патч (часть кода для устранения проблем в программном обеспечении или изменения его функциональности — прим. «Ленты.ру»), чтобы исправить уязвимость системы безопасности.

Как отметили эксперты, эксплойт был разработан одной из самых известных в мире хакерских фирм NSO Group. Аналогичный продукт использовался при атаке шпионской программы на журналистов «Аль-Джазиры» (Al Jazeera) в июле 2020 года. Вредоносное ПО позволяет преступникам напрямую заражать iPhone и другие устройства Apple без каких-либо действий со стороны юзера. Проблема затронула все операционные системы Apple. Она поражает устройства на основе Apple iOS, MacOS и WatchOS.

Уязвимость 7 сентября обнаружили специалисты Citizen Lab Университета Торонто. Они сразу же уведомили об этом производителя гаджетов. По словам экспертов, программа не грозит среднестатистическим пользователям iPhone, iPad и Mac, так как является целевой.

Ранее о проблемах в гаджетах сообщалось в марте 2021 года. Речь идет об уязвимости CVE-2021-1782, которая является слабым местом ядра iOS. С помощью системной бреши нельзя взломать смартфон удаленно, однако ее наличие открывает возможность для установки джейлбрейка (взлома прошивки — прим. «Ленты.ру»).

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