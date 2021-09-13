Apple описала новые причины поломки iPhone

Apple предупредила пользователей об опасности перевозки iPhone на мотоциклах и прочих транспортных средствах, создающих сильную вибрацию. Описание новых причин поломки появилось на странице поддержки сайта компании.

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В новом документе говорится, что воздействие на iPhone вибраций высокой амплитуды в определенных частотных диапазонах может нанести урон камере смартфона. В качестве примера приводится двигатель мотоцикла. В этой связи специалисты технической поддержки рекомендовали пользователям не прикреплять телефоны к рулю мотоцикла и прочих транспортных средств с мощным двигателем.

В компании объяснили, что для получения сфокусированных изображений, снимаемых на камеру iPhone, в некоторых телефонах используется система оптической стабилизации (OIS). «Магнитные датчики измеряют гравитационные и вибрационные эффекты и определяют положение объектива, чтобы можно было точно установить компенсационное движение», — уточнили специалисты. В результате сильных вибраций названные датчики могут быть повреждены.

Также сотрудники компании рассказали, что мопеды, велосипеды и прочие двухколесные транспортные средства создают менее сильные вибрации. «Однако, чтобы снизить риск повреждения iPhone, рекомендуется использовать амортизирующее крепление», — говорится в документе.

Как правило, одним из самых дорогих компонентов в смартфоне является его дисплей. Осенью 2020 года Apple уточнила, что замена экрана iPhone 12 в официальных сервисных центрах США будет стоить 279 долларов.