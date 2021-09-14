Дэвид Линч открыл сюрреалистичный ночной клуб на Ибице

Американский режиссер Дэвид Линч и музыкант Фаррелл Уилльямс открыли на Ибице сюрреалистичный ночной клуб El Silencio, оформленный в духе фильмов кинематографиста. Об этом сообщает TimeOut.

Заведение расположено прямо на пляже. Оно украшено огромными щупальцами, гигантскими губами и качелями. За декорации отвечала художница Миранда Макарофф.

Уточняется, что клуб расположен в восточной стороне острова. При нем также работает ресторан, оформленный в более сдержанных тонах.

Для Линча это не первый подобный проект. В 2011 году он открыл в Париже клуб Silencio, вдохновленный его лентой «Малхолланд Драйв». При этом заведение получилось не таким ярким, как его испанский аналог.

Ранее снявшийся в ленте «Малхолланд Драйв» Джастин Теру заявил, что сам Линч не понимает смысл этой картины. На съемках актер пытался получить ответы на свои вопросы о сюжете, однако режиссер ему не отвечал. «Он не юлил, это было не хамство — он искренне не знал. Он прямо говорил: "Я не знаю"», — добавил Теру.

«Малхолланд Драйв» вышел в 2001 году. Линч также снял такие фильмы, как «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда» и сериал «Твин Пикс». Джастин Теру сыграл в картине Линча «Внутренняя империя».