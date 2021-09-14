Путин порассуждал о своей изоляции фразой «посмотрим, как сработает "Спутник V"»

Президент России Владимир Путин, который заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции, назвал свое общение с заразившимся коронавирусом людьми «естественным экспериментом», который продемонстрирует работу на практике вакцины «Спутник V». Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает РИА Новости.

«Посмотрим, как реально сработает "Спутник V"», — сказал он.

Глава государства добавил, что с одним из представителей своего окружения, заразившимся коронавирусом, он общался накануне целый день.

Ранее 14 сентября сообщалось, что Путин в ходе телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил о необходимости соблюдать режим самоизоляции в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в своем окружении.