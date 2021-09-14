Песков ответил на вопрос о связи самоизоляции Путина с визитом Асада

Путин решил уйти на самоизоляцию не из-за встречи с Асадом, заявил Песков

Президент Сирии Башар Асад не был тем лицом, после встречи с которым российский лидер Владимир Путин решил самоизолироваться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов и опроверг связь решения Путина с визитом Асада.

Ранее президент России в ходе телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном рассказал, что вынужден соблюдать режим самоизоляции из-за роста случаев заболевания COVID-19 в его окружении.

Песков, комментируя заявление Путина, отметил, что глава государства здоров — он сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. При этом в последнее время в окружении президента заболели сразу несколько человек.

Представитель Кремля также сообщил, что Путин встретился с Асадом в Москве в начале понедельника — до того, как упомянул об уходе на самоизоляцию.