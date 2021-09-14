Кремль рассказал о встрече Путина с Асадом до принятия решения о самоизоляции

Песков рассказал, что Путин встретился с Башаром Асадом до принятия решения о самоизоляции

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве в начале понедельника, до того, как упомянул о возможности ухода на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на ответ официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который он дал в ходе общения с журналистами.

У Пескова спросили, почему состоялась личная встреча Путина с Асадом, хотя днем в понедельник президент России сообщил о возможном уходе на самоизоляцию.

По словам представиля Кремля, Путин в понедельник также вживую пообщался с российскими паралимпийцами и посетил Нижегородскую область, где наблюдал за учениями «Запад-2021».

«На тот момент еще продолжались исследования врачей», — сказал пресс-секретарь президента в ответ на вопрос, почему глава государства продолжал очные мероприятия в понедельник.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в своем окружении.

Генеральный директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение о том, что президент России поступил как законопослушный гражданин. По его словам, для соблюдения карантина будет достаточно недели. Точные сроки самоизоляции президента остаются на усмотрение медиков, которые наблюдают за его здоровьем, добавил Гинцбург.