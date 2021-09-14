Главарь самой кровавой банды Татарстана рассказал о расправах над должниками

Лидер самой кровавой банды Татарстана «Тагирьяновские» организовал водочный бизнес, что привело к появлению у него большого количества должников, с некоторыми он расправлялся. Об этом сам главарь ОПГ Эдуард Тагирьянов рассказал в интервью «Ленте.ру».

В частности, 8 февраля 1995 года, получив от Тагирьянова на реализацию партию водки на сумму 50 миллионов рублей, двое россиян продали всю партию, но деньги решили не возвращать. Тогда подручные Тагирьянова похитили одного из должников, привезли в подготовленное помещение и жестоко били до тех пор, пока он не уговорил брата вернуть за него долг.

«Кто-то реально не мог отдать деньги, к таким у меня вопросов не было. Но были другие должники, которые считали, что не вернуть деньги за продукцию — как бы нормально. Вот отсюда наше первое преступление», — рассказал Эдуард Тагирьянов.

На подобные расправы бандиты шли регулярно, когда сталкивались с нежеланием клиента платить по счетам.

По словам пожизненно осужденного Тагирьянова, водочный бизнес приносил огромный доход. Группировка купила восемь автомобилей «КамАЗ» и два водочных завода. Прибыли было столько, что они с трудом могли закрыть багажники забитых деньгами легковушек, признался главарь ОПГ.

Эдуард Тагирьянов, к тому времени уже имевший судимости, создал банду в 1995 году в Набережных Челнах. Вскоре она стала считаться одной из самых опасных в России. Члены банды действовали в Татарстане, Москве, Пензенской, Челябинской областях и других регионах.