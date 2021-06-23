Застрелившую Михаила Круга банду снова отдали под суд

В Твери отдали под суд шестерых местных жителей за преступления 15-летней давности. Об этом сообщает Московский районный суд Твери.

Речь идет об участниках так называемой банды «Тверские волки», застрелившей шансонье Михаила Круга. Трое из них — Александр Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков — являлись штатными киллерами преступной группировки, действовавшей на территории региона с начала 90-х годов.

Им вменяют расправу в 2000-х годах над тремя предпринимателями и криминальным авторитетом из чеченской диаспоры. Осипов, Агеев и Баскаков полностью признали свою вину. Трое других — заказчики преступлений. Один в организации убийств признался частично, двое других свою причастность отрицают.

О новых преступлениях банды стало известно в ходе расследования уголовного дела об убийстве шансонье Михаила Круга.

Артист был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Шансонье получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу, где певец и скончался.

По версии следствия, лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Костенко заказал налет на дом Круга. Согласно плану, после ограбления певец обратился бы к нему за помощью, после чего из чувства долга выплачивал бы часть гонораров со своих концертов. Однако музыкант с семьей вернулись домой раньше, чем ожидали исполнители — члены банды Александр Агеев и Дмитрий Веселов. В итоге последний выстрелил в Круга и скрылся вместе с подельником. Известно, что заказчик погиб в 2006 году от рук другого участника банды «Тверские волки» Александра Осипова, который таким образом отомстил за убийство певца.