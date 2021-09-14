Лукашенко заявил о «предателях» среди российских артистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предателями российских артистов, которые перестали выступать в республике. Об этом он заявил на вручении государственных наград, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, прошедший год был непростой для людей творческих профессий: они оказались «на виду» и на них обрушился «целый шквал атак».

«Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских великих, которые топтались здесь, в Беларуси, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали и, трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись», — сказал президент.

Лукашенко считает, что таких людей нельзя назвать даже трусливыми. «Это не артисты. Это не творческие работники. Это даже не трусы. Это предатели», — заявил он.

9 августа прошлого года в Белоруссии состоялись президентские выборы. Еще перед голосованием в стране проходили акции протеста, вызванные в том числе арестом экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого называли главным соперником Лукашенко. Тогда некоторые российские артисты отменили выступление в Белоруссии: Леонид Агутин, Стас Пьеха, группа «Кар-Мэн».

После выборов ЦИК Белоруссии объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Протесты вспыхнули с новой силой по всей стране и продолжались несколько месяцев.