Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов». Об этом пишет РИА Новости.

«Это нормально. Для того, чтобы не попасть под обстрел очередного негатива», — объяснил Пригожин. Он отметил, что дело не в деньгах, а в том, что артисты не хотят ничего общего иметь с политикой.

Пригожин добавил, что в связи с отменой многих концертов артисты сейчас «голодны до выступлений», однако отказ от участия в праздничном концерте он считает правильным решением. По словам продюсера, ему с певицей Валерией тоже поступило приглашение 6 августа. Он объяснил, что они, в частности, отклонили приглашение из-за ситуации с коронавирусом.

8 августа, накануне выборов президента Белоруссии, в нескольких городах страны запланирован ряд концертов с участием звезд местной и зарубежной эстрады, в том числе из России и Украины. Однако за несколько дней до события многие артисты отказались выступать. Предвыборные концерты в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко начали отменять из-за отказов артистов в них участвовать.