Российский фондовый рынок закрылся ростом

Российский фондовый рынок акций закрылся ростом основных биржевых индексов во вторник, 14 сентября. На момент завершения торгов на основной сессии Мосбиржи индекс Московской биржи (IMOEX) вырос на 0,36 процента, до 4055,7 пункта, индекс РТС увеличился на 0,20 процента, до 1754,6 пункта. Курс доллара вырос на 13 копеек, до 72,77 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 86,01 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднялась на 0,16 процента, до 73,65 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы нефти марки WTI подорожали до 70,66 доллара за баррель (плюс 0,3 процента).

Акции крупных российских компаний закончили торги в основном в плюсе. Акции «Роснефти» выросли на 0,02 процента (до 559,5 рубля), «Газпрома» — на 1,88 процента (до 339 рублей), «Яндекса» — на 0,11 процента (до 5945,8 рубля). Акции Сбербанка упали на 0,05 процента (до 327,32 рубля за штуку), «Аэрофлота» — на 0,68 процента (до 66,92 рубля).

«Газпром» также стал одним из лидеров роста среди «голубых фишек» — 15 самых крупных компаний Мосбиржи. Лидер российский газовой отрасли занял третье место. На первом месте газовая компания «Лукойл», акции которой прибавили за день 2,5 процента (до 6581 рубля). Второе место заняла «Татнефть» — ее акции подросли на 2,38 процента (до 503,1 рубля). Лидером снижения стала сталелитейная компания НЛМК, чьи акции потеряли 2,38 процента и теперь стоят 229,54 рубля. Далее расположились компания X5 Retail Group (минус 2,1 процента) и «Норильский никель» (минус 2,01 процента).

Одним из самых ожидаемых событий дня стало оглашение данных по инфляции в США. По итогам августа она составила 5,3 процента (в июле — 5,4 процента), замедлившись впервые с октября 2020 года и оправдав прогнозы экспертов. Базовая инфляция (не учитывает изменение цен на продукты питания и коммунальные услуги) составила в годовом исчислении 4 процента вместо прогнозируемых 4,2 процента, а в месячном — 0,1 процента вместо 0,3 процента. Инвесторы ожидают, что благодаря замедлению инфляции Федеральная резервная система США (ФРС) не станет сворачивать кредитно-денежную политику и повышать процентную ставку на заседании 22 сентября.