Акции оборонных компаний запретят продавать без одобрения Путина

Правительство России подготовило законопроект об обязательном согласии президента страны на сделки, связанные с акциями стратегических компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Депутатам предлагает поправки в закон «Об особенностях отчуждения акций (долей) хозяйственных обществ, относящихся к организациям оборонно-промышленного комплекса, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России».

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В случае его принятия без одобрения главы государства Владимира Путина сделки по отчуждению, возможности отчуждения, передаче в доверительное управление акций предприятий будут признаны «ничтожными». Речь идет только о компаниях из специального перечня стратегически значимых организаций ОПК, который также предстоит создать.

Согласие президента не потребуется в случае сделок с акциями, обращающимися на организованных торгах, сделок между российскими гражданами, а также отношений, возникающих при принудительном отчуждении акций в рамках исполнительного производства или в ходе процедур, применяющихся в деле о банкротстве или наследовании.

В середине июля правительство также внесло в Госдуму законопроект, расширяющий применение механизма «золотой акции». Фактически он означает, что власти хотят сохранить контроль над стратегически важными предприятиями после их приватизации, при этом доля государства в компаниях может быть любой. Документ касается, в частности, аэропорта Внуково, Ростелекома, Россельхозбанка, Росспиртпрома.