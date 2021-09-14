Оказавшегося педофилом героя мемов задержала полиция

Дагестанца Исрапила Рамазанова, ставшего героем вирусных видео в YouTube и TikTok, задержала полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что причина задержания в данный момент не известна.

Сообщается, что в отделении правоохранительных органов Рамазанов провел всю ночь. За это время он успел вступить в конфликт с сотрудниками МВД и неизвестной женщиной.

В начале сентября Telegram-канал «Двач» сообщал, что герой мемов оказался педофилом. В сети появилась справка о наличии у него судимости. Согласно документу, он якобы отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетнего с 2008 по 2012 год.

Ролик, главным героем которого стал Рамазанов, появился на YouTube в июне. На кадрах таксист везет мужчину, представившегося Мурадом. Всю поездку тот что-то выкрикивает, матерится, а в конце водитель рассказывает, что пассажир не заплатил за поездку. Позднее отрывки из видео «завирусились» в TikTok. Пользователи стали делать мемы с Мурадом, в общей сложности у видео с хештегом его имени в соцсети накопилось более 162 миллионов просмотров. Оригинальный ролик на YouTube посмотрели 9,5 миллиона раз.