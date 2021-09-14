Чечня оказалась одним из самых прибыльных регионов для бизнеса

Наибольшая доля прибыльных бизнесов среди российских регионов оказалась в Вологодской области (78,8 процента), Чечне (78,6 процента), Белгородской и Воронежской области (77,9 и 77,8 процента соответственно). Такие данные содержатся в исследовании FinExpertiza, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом доля российских крупных и средних предприятий, работающих в убыток, сократилась до 29 процентов по итогам первого полугодия. Это рекордно низкий показатель за весь период наблюдений с 2004 года.

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Убыточного бизнеса больше всего в Чукотском автономном округе (56,4 процента), Астраханской области (49,5 процента), Еврейской автономной области (49,1 процента). Также одним из самых убыточных регионов для ведения бизнеса признан Ненецкий автономный округ (48,9 процента).

В первом полугодии 71,2 процента всех организаций (без учета малого бизнеса, банков, страховых компаний и госучреждений) получили прибыль в совокупном размере 13,27 триллиона рублей. «Спрос на продукцию и обороты предприятий восстанавливаются, особенно впечатляющие результаты демонстрируют сырьевые компании. С учетом веса этого сектора в российской экономике совокупная прибыль бизнеса взмыла вверх. Но эти деньги распределяются по отраслям и регионам

неравномерно», — отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Наименьшая доля убыточных компаний по итогам полугодия была зафиксирована в оптовой и розничной торговле (16,3 процента), наибольшая — у компаний в сфере водоснабжения и утилизации отходов (47,8 процента).

Ранее сообщалось, что в России стало больше сотрудников среднего и крупного бизнеса с зарплатой от миллиона рублей и выше.