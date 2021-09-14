Прилепин привез из ДНР «ребят с военным опытом» для наблюдений за выборами

Захар Прилепин привез из ДНР 200 бойцов для наблюдений за выборами в Нижегородской области

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар (Евгений) Прилепин рассказал, что привез из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 200 бойцов, которые будут наблюдать за выборами в Нижегородской области. Об этом пишет «Газета.ru».

«Ребята с военным опытом, которые умеют отстаивать свои интересы, как вы понимаете», — заявил Прилепин во время пресс-конференции в ТАСС.

Какие интересы бойцы будут отстаивать в России он не уточнил. По его словам, это решение вызвало «самые сложные чувства» в администрации Нижегородской области.

Ранее Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову создать коалицию со справороссами в новом созыве Госдумы и начать процесс объединения двух политических сил.