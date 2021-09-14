В Москве задержали забравшихся на звезду главного здания МГУ руферов

Полиция Москвы задержала руферов, забравшихся на звезду главного здания МГУ. Об этом сообщает ТАСС.

На четырех молодых людей были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Им грозит штраф либо арест на срок до 15 суток. Сейчас экстремалы отпущены по домам.

Об инциденте сообщалось ранее 14 сентября. Двадцать человек залезли в День города на одну из самых высоких точек Москвы. По словам одного из руферов, они дождались, пока охранник уснет, и незаметно пробрались в здание учебного заведения. На подъем им понадобилось около часа, на самой звезде они провели около двух часов.