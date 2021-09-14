Двадцать человек залезли на звезду главного здания МГУ и попали на видео

Около 20 человек залезли на звезду главного здания МГУ на День города 11 сентября

Двадцать человек залезли на звезду главного здания Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) и попали на видео. Кадры во вторник, 14 сентября, публикует РИА Новости.

Высота, на которую поднялись россияне, превышает 230 метров. По словам одного из руферов, они дождались, пока охранник уснет и незаметно пробрались в здание учебного заведения. На подъем им понадобилось около часа, на самой звезде они провели около двух часов. Уточняется, что запись сделана в День города 11 сентября.

Внизу молодых людей ждала охрана вместе с полицией. Их доставили в отдел, где они написали объяснительные, после чего отпустили по домам.

В июле «Ленте.ру» стало известно, что сотрудники вневедомственной охраны задержали компанию руферов, которые залезли на крышу 48-этажного жилого дома в центре Москвы ради красивых фото.