Украинские блогеры сплясали на военной технике под песню про «вагнеровцев»

В Харькове блогеры станцевали на артиллерийской установке под песню про «вагнеровцев»

В Харькове блогеры пробрались на завод и станцевали на военной технике под песню про «вагнеровцев». Об этом пишет портал «Страна.ua».

Отмечается, что украинские блогеры проникли на территорию «Харьковского тракторного завода», где, в частности, хранится военная техника. Там они забрались на самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», а один из них решил на ней сплясать.

Ролик с приключениями молодых людей был опубликован в соцсетях. На видеоряд была наложена песня Акима Апачева «Лето и арбалеты», посвященная бойцам частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В 2018 году руферы пробрались на неохраняемый танковый склад в Харькове. Там им удалось заснять ряды танков с эмблемами украинских вооруженных сил, а также бункер с военным оборудованием и снаряжением.