Стало известно о разработанной США программе по борьбе с Россией

USAID подготовило программу по борьбе с российским влиянием в восьми странах Европы

Агентство США по международному развитию (USAID) разработало проект программы по борьбе с влиянием России в европейских странах. Об этом сообщает RT.

Проект направлен на восемь стран Центральной и Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Чехию, Польшу, Словакию, Румынию, Словению и Хорватию. Стало известно, что США планируют поддерживать в этих странах развитие неправительственных организаций, СМИ и других структур гражданского общества.

По мнению Вашингтона, это поможет подопечным государствам определить крус «к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям». Для борьбы с иностранным вмешательством программа USAID предполагает модернизацию государственных институтов, поддерживающих «транспарентность и демократическую подотчетность».

Большой упор в программе сделан на противодействие «злонамеренным усилия Кремля». На реализацию своего международного проекта USAID уже запросило у администрации президента США Джо Байдена 2,8 миллиарда долларов.