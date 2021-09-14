В Германии заявили о недопустимости правил США по «Северному потоку-2»

Сопредседатель партии ФРГ «Левые» Сюзанне Хенниг-Вельзов заявила, что недопустимо позволять Вашингтону диктовать свои правила экономического сотрудничества. Об этом пишут «Известия».

Она подчеркнула, что фракция всегда рассматривала газопровод как экономический проект, а не как политический. «Неправильно позволять США диктовать правила экономического сотрудничества. Однако в будущем мы хотим обеспечить энергетическую безопасность Европы за счет возобновляемых источников энергии», — сказала политик.

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Политик из Германии подчеркнула, что политику устойчивого мира и разрядки не смогут создать, если направлять ее против России, поскольку она возможна лишь при условии сотрудничества с Москвой.

Хенниг-Вельзов отметила, что партия выступает против членства в прежнем «НАТО». Она полагает, что в ближайшее время следует установить порядок мира и безопасности, который не исключает Россию, а, наоборот, включает ее. При этом она пояснила, что это обозначает не односторонний выход Германии из НАТО, а нечто совершенно иное. «Мы твердо убеждены в том, что любая направленная на конфронтацию с Восточной Европой политика — ошибка», — заключила она.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) получило документы на сертификацию газопровода. Как пояснил пресс-секретарь немецкого регулятора Фите Вульф, пока рассматривается вопрос сертификации и соответствия газопровода директиве Евросоюза, а не запуска «Северного потока-2».

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о завершении строительства «Северного потока-2». Две нитки газопровода пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря.