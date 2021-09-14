Белорусские банки потеряли доллары

В Белоруссии продолжается отток средств с банковских валютных счетов. С начала года кредитные организации республики не смогли сохранить на своих счетах 744,9 миллиона долларов, за август они потеряли 27,4 миллиона. По состоянию на 1 сентября в их распоряжении оставалось 3,895 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о широкой денежной массе.

В рублевом выражении депозиты с начала года выросли на 178,2 миллиона белорусских рублей (5,2 миллиарда рублей, 71 миллион долларов) — до 4,710 миллиардов белорусских рублей (137,5 миллиарда рублей, 1,88 миллиардов долларов). Таким образом, приток на рублевые депозиты не смог компенсировать потерю валютных.

Широкая денежная масса, включающая средства людей и предприятий на счетах в банках и наличные, составила 49,65 миллиардов белорусских рублей (1,43 триллиона рублей). В августе этот объем вырос на 1,68 миллиардов белорусских рублей.

В конце июля в Нацбанке заявили, что продолжающийся вывод средств населения создает угрозу финансовой стабильности страны. Процесс влияет на ликвидность банков, ограничивает их возможность кредитовать национальную экономику.

Для Белоруссии, чей госдолг практически полностью номинирован в иностранной валюте, доступ к ней остается критически важным. В связи с этим 9 июля вступил в силу апрельский указ президента страны Александра Лукашенко, позволяющий Нацбанку применять конфискацию валюты с принудительным обменом ее на белорусские рубли в случае необходимости.

Подтолкнуть к этому шагу Минск могут санкции США против калийной отрасли, которые создают множество проблем для продажи ключевого источника валюты в стране. Помочь в валютной ликвидности может Россия, если, к примеру, выкупит объем специальных прав заимствования (SDR), выделенный Международным валютным фондом.

