Zivert заплатила Укупнику тысячи долларов за сорванный концерт

Певица Zivert заплатила Аркадию Укупнику 12 тысяч долларов за сорванный концерт в Бодруме

Российская поп-певица Zivert заплатила 12 тысяч долларов за сорванный корпоратив в Бодруме, продюсером которого выступал Аркадий Укупник. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Исполнительница отдала долг артисту под угрозой суда. Укупник уже успел обратиться к адвокату Александру Добровинскому, который помог ему договориться с Zivert.

О том, что звезда внезапно отказалась от выступления в Турции, стало известно в июле. Исполнительницу пригласили в Бодрум и заранее выплатили гонорар в размере 12 тысяч евро. Кроме того, организаторы шоу пообещали выполнить условия райдера, согласно которым артистке должны предоставить чипсы Lay's и вино Veuve Clicquot («Вдова Клико»).

Zivert собиралась отправиться в Турцию из аэропорта Внуково, но там ей сказали, что на подготовку частного борта уйдет два часа. После этого певица без предупреждения уехала.

Zivert прославилась в 2018-м году после выхода песни Life. В 2019-м у нее вышел дебютный альбом Vinyl #1. В том же году она завоевала несколько наград премии «Муз-ТВ», включая «Прорыв года».