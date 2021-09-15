Минюст США потребовал приостановить действие техасского закона об абортах

Минюст США потребовал от федерального судьи временно приостановить действие техасского закона, запрещающего женщинам делать аборты на сроке от шести недель. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Такая мера необходима для защиты конституционных прав женщин в Техасе и для защиты суверенных интересов США, которые заключаются в соблюдении положений государственного устройства», — сказано в заявлении министерства, выступающего против упомянутой инициативы. В ведомстве подчеркнули, что принятый закон противоречит десятилетней практике судебных прецедентов, согласно которым аборты должны быть разрешены до жизнеспособности плода.

9 сентября сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена подать в суд на штат Техас из-за указанного закона. Глава Минюста, генеральный прокурор США Меррик Гарленд подчеркнул, что ведомство намерено защищать жительниц Техаса, которые хотят сделать аборт.

1 сентября в Техасе вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Процедуру разрешается провести только в случае, если зачатие произошло в результате инцеста или изнасилования или если присутствует «чрезвычайная ситуация медицинского характера». При этом правозащитные группы отмечают, что фактически закон вводит запрет на аборты вообще, поскольку 85-90 процентов женщин обычно делают аборт на сроке от шести недель беременности.