Объявлен шорт-лист Букеровской премии

В Лондоне объявили шорт-лист международной Букеровской премии (Booker Prize). Об этом сообщается на сайте премии.

Претендентами на победу стали шесть авторов из Соединенных Штатов, Шри-Ланки, ЮАР и Сомали. За премию поборются: обладатель Пулитцеровской премии 2019 года Ричард Пауэрс с романом «Замешательство», Патриша Локвуд с книгой «Все об этом молчат», Анук Арудпрагазам («Дорога на север»), Надифа Мохамед («Авантюристы»), Мэгги Шипстед («Большой круг») и Дэймон Гэлгут («Обещание»).

Уточняется, что Гэлгут уже в третий раз номинирован на Букеровскую премию. В то же время в короткий список не вошел нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро.

В 2020 году победителем стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт за роман «Shuggie Bain».

Литературные произведения были выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года. Победителя объявят 3 ноября. Он получит денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Она вручается с 1968 года. До 2013 года ее вручали только гражданам Великобритании, Ирландии или Зимбабве. В настоящее время получить ее может автор с любым гражданством, основное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован в Соединенном Королевстве.