Жена Оззи Осборна рассказала о драках с мужем

Жена британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон рассказала о своих «нестабильных» отношениях с супругом. Слова знаменитости приводит Daily Mail.

В материале издания отмечается, что будущие муж и жена впервые встретилась, когда девушке было всего 18 лет. Пару познакомил отец Шэрон, который в то время руководил группой рокера Black Sabbath.

«Наши бои были легендарными. Мы выбивали дерьмо друг из друга. Это прекратилось, должно быть, 20 лет назад, но есть что вспомнить», — поделилась 68-летняя супруга артиста. Она подчеркнула, что несмотря на то, что их отношения долгое время были нестабильными, и они часто дрались, это все еще история любви.

В сентябре 2020 года Оззи Осборн рассказал о попытке убить жену Шэрон после употребления наркотиков. Инцидент произошел в 1989 году. Тогда, по воспоминаниям музыканта, он чувствовал себя спокойнее, чем когда-либо в жизни. После произошедшего он проснулся в тюрьме и попытался узнать, как там оказался. Осборн узнал от полицейского, что его арестовали за покушение на убийство.