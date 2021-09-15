Поставившую гроб с телом у администрации Балашихи вызвали к следователю

Жительницу подмосковной Балашихи Наталью Чуканову, поставившую у здания администрации города гроб с телом сестры, вызвали в Следственный комитет. Об этом россиянка рассказала РБК.

По ее словам, с ней желают поговорить «следователи из Балашихи и с Лубянки», где располагается главное следственное управление СК по Московской области. Она отметила, что не знает, зачем и почему ее вызвали именно на Лубянку, по телефону ей отказались назвать причину. «Сообщили, что хотят взять объяснение по ситуации», — уточнила женщина.

Об инциденте сообщалось 10 сентября. Тогда Чуканова рассказала, что хотела похоронить сестру рядом с могилой отца на Фенинском кладбище, однако представитель Муниципального казенного учреждения, отвечающего за местные кладбища, предложил услуги «Центра мемориальных услуг» стоимостью 120 тысяч рублей, без которых якобы невозможно получить разрешение на подзахоронение. После этого женщина привезла гроб к администрации Балашихинского района и потребовала от властей прояснить ситуацию.