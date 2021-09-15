Россиянка устроила съемку с ребенком над пропастью и заинтересовала полицию

Сотрудники УМВД России по Севастополю начали проверку в отношении россиянки Ирины Бакач, устроившей съемку над пропастью с малолетним ребенком. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками УМВД России по Севастополю выявлена видеозапись, на которой женщина с ребенком позирует на скалистом обрыве, предположительно в районе мыса Фиолент», — рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

Она отметила, что подобное поведение матери заинтересовало полицию, поскольку могло представлять опасность не только для для нее, но и для ребенка.

Сотрудник ведомства добавила, что по факту инцидента правоохранительными органами полуострова инициирована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в отношении гражданки.

В среду, 8 сентября, в Instagram были опубликованы фото и видео, на которых Бакач с сыном позируют фотографу на выступающей над морем скале. На кадрах видно, что женщина подводит ребенка за руку к краю обрыва, затем садится и берет его на колени.

Ранее сообщалось, что туристке из Франции, снявшей себя голой на камеру во время посещения священного моста Лакшманджула в Индии, грозит тюремный срок. На видеозаписи 27-летняя француженка пыталась прорекламировать ювелирные украшения собственного бренда без одежды. Когда местные власти узнали о съемке, они арестовали иностранку.

