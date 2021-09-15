Мигрантов арестовали по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Подмосковье

СКР: суд взял под стражу двух обвиняемых в убийстве женщины в подмосковном Бужаниново

В Сергиевом Посаде суд арестовал двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в селе Бужаниново. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи и криминалисты провели дополнительные осмотры места происшествия, изъяты предметы необходимые для следствия. У обвиняемых взяты биологические образцы для экспертиз. Предстоит проверка законности нахождения в России.

14 сентября следователи предъявили обвинение двоим мигрантам. Их задержали по горячим следам после того, как 13 сентября в лесу рядом с садовым товариществом «Магистраль 2» было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

После информации о жестокой расправе в селе Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области местные жители в знак протеста собрались у общежития, где проживают мигранты. Люди жаловались на серьезные проблемы с гастарбайтерами. Власти закрыли общежитие.