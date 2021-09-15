Собственника общежития для мигрантов проверят после убийства россиянки

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку в отношении собственника общежития для мигрантов в подмосковном поселке Бужаниново, где произошло убийство 67-летней россиянки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СКР указал руководителю регионального управления ведомства Александру Старикову на необходимость выяснить дополнительную информацию по конфликтной ситуации, сложившейся в населенном пункте. Также следователи должны выяснить условия предоставления иностранным гражданам помещений и роль местных властей в этом.

Бастрыкин поручил прояснить вопрос с переездом мигрантов в другое общежитие и их занятость. Кроме того, он дал указание проверить, имелись ли нарушения трудовых прав местных жителей, которые жаловались на преимущество мигрантов в трудоустройстве, а также оценить причастность к этому местных органов власти.

Двоих мигрантов обвинили в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины в селе Бужаниново. После преступления более 200 местных жителей в знак протеста собрались у общежития, где проживают иностранные граждане, — они требовали наказания для рабочих, которые жестоко расправились с пенсионеркой.