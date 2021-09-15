Стала известна судьба вывезенных мигрантов после убийства в селе Бужаниново

Мигрантов из общежития в селе Бужаниново расселили по разным населенным пунктам

Мигрантов из общежития компании «Экоокна» в селе Бужаниново после резонансного убийства российской пенсионерки расселили по разным населенным пунктам. О судьбе иностранных рабочих рассказал зампредседателя окружного Совета депутатов Денис Иудин, его слова приводит News.ru.

Депутат опроверг информацию о том, что иностранных рабочих вывезли за пределы села «в 15 минутах езды».

«Там жило больше 100 человек. Невозможно в 10 минутах езды разместить сразу 100. Их рассредоточили по разным населенным пунктам», — заявил Иудин.

Также депутат назвал число выселенных мигрантов, по его словам, их было «140 или 147». Ранее появлялись сообщения о том, что в общежитии проживали около 300 жильцов.

В селе Бужаниново в Подмосковье мигрантов обвинили в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины. После инцидента более 200 жителей поселка в знак протеста собрались у общежития, где проживают иностранные граждане, — они требовали наказания для рабочих, которые жестоко расправились с пожилой россиянкой.

После случившегося общежитие закрыли, а всех жильцов вывезли. По данным властей, теперь на месте здания расположится опорный пункт полиции, аптека и многофункциональный центр госуслуг.