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Общежитие для мигрантов в Подмосковье закрыли после резонансного убийства

Общежитие для мигрантов под Сергиевом Посадом закрыли после убийства россиянки
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Фото: Telegram-канал «Сергиево-Посадский городской округ. Официально»

Общежитие для мигрантов, функционировавшее под Сергиевом Посадом в Московской области, закрыли после резонансного убийства россиянки. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного округа в Instagram.

Всех жильцов оттуда уже вывезли. Утверждается, что теперь в здании будет располагаться опорный пункт полиции, аптека, а также многофункциональный центр госуслуг.

Судьба мигрантов

По словам советника главы Сергиево-Посадского округа Подмосковья Антона Емелина, проживавшие мигранты теперь размещены на территории муниципалитета в другом общежитии. Что же касается их трудовой деятельности, то работников будут доставлять организованно на автобусе.

Муниципальные власти рапортовали, что, закрыв общежитие, они выполнили единственное требование местных жителей, собравшихся на стихийный сход после изнасилования и убийства пенсионерки. Также отмечается, что администрация округа оказала помощь в похоронах убитой женщины.

12 сентября стало известно о пропаже в подмосковном Бужаниново 67-летней пенсионерки. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в изнасиловании и убийстве задержаны два мигранта. После информации о жестокой расправе над пожилой россиянкой десятки местных жителей в знак протеста устроили народный сход возле здания общежития, где проживали мигранты. Собравшиеся люди потребовали наказать виновных и закрыть общежитие.

Следственный комитет России предъявил обвинение двум подозреваемым. Следователь намерен ходатайствовать об их аресте. Отмечается, что мужчин задержали по горячим следам.

Не те мигранты?

Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, общаясь с возмущенными жителями, раскрыл, что подозреваемые вовсе не проживали в том общежитии. Ссылаясь на документы следователей, он объяснил, что «эти двое жили на дачном частном участке в "Приозерье", если я не ошибаюсь, которое вы, местные жители, должны знать. Находится на расстоянии более двух километров Никакого отношения к общежитию не имеют», — сказал он, уточнив, что те двое являются гражданами Таджикистана, строили частный дом и проживали в палатке.

Однако депутат совета Сергиево-Посадского городского округа Московской области Андрей Мардасов рассказал «Ленте.ру», что недовольство местных приезжими длится уже по меньшей мере пять лет, однако убийство 67-летней Натальи Еремкиной стало последней каплей. Он указал, что буквально каждая вторая женщина поселка подвергалась домогательствам со стороны мигрантов, а кроме того, у приезжих в поселок под Сергиевым Посадом замечались склонности к педофилии.

Сами местные жители подтвердили, что устали от подобного соседства. По их словам, после приезда мигрантов стало страшно не только выпускать детей на улицу, но и самим выходить из дома. «Наглое, вызывающее поведение у этих носителей "уюта и комфорта". Гастарбайтеры шатались пьяные по селу, приставали к женщинам и подросткам. Предлагали школьницам секс за выпивку, свистели им вслед и не давали прохода. Последний раз у магазина девочки на велосипедах катались, рядом толпа этих мужчин. Так они шеи себе посворачивали, глядя им вслед. Кричали что-то на своем языке и показывали руками что, мол, пойдем трахаться. Девочкам лет по 12-13. То есть для них без разницы, что подростки, что старушки», — рассказала одна из жительниц.

Боязнь мигрантов объяснили

Россияне боятся мигрантов, так как считают их «чужаками», но этот страх часто иррационален. Главную причину страха перед приезжими назвал социолог, кандидат наук, руководитель группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер. «Всякий раз, когда мигранты нарушают порядок, нам это бросается в глаза и вызывает какие-то фобии. (...) Есть объяснение, почему это так, — так устроен человек. Когда он видит людей, которых он считывает как чужаков, он начинает бояться», — сказал он в интервью «Ленте.ру».

В свою очередь, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) в Санкт-Петербурге, социолог Даниил Александров отметил, что конфликтов с мигрантами в последнее время стало больше в связи с тем, что ковидная эпоха повысила нервозность в обществе и конфликтные ситуации стали в целом чаще происходить. «В доковидной эпохе у нас было твердое знание по государственной полицейской статистике, что мигранты не совершают больше преступлений, чем местные жители соответствующего возраста. Более того, по моим данным, когда я их изучал, нелегальные мигранты совершают меньше преступлений, потому что всех боятся и стараются вести себя тихо», — объяснил он.

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