Появились фото из общежития под Москвой после убийства пенсионерки мигрантами

Фотографии из общежития в селе Бужаниново в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, которое покинули мигранты после резонансного убийства пенсионерки, появились в сети. Их опубликовал Telegram-канал Daily Storm.

На снимках показана обстановка внутри здания после отъезда жителей. В помещениях разбросаны вещи и обувь, на полу валяются грязные матрасы и ковры. Мебель местами поломана, видно, что проживающие спешили покинуть строение.

Ранее появилось видео, на котором мигранты с сумками и пакетами выходят из общежития и направляются к автобусу. Затем транспортное средство отъезжает.

До этого глава Подмосковья Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов.

Вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. По данным следствия, о пропаже женщины стало известно 12 сентября. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.