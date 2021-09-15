Профессор ВШЭ объяснил рост числа конфликтов с мигрантами

Конфликтов с мигрантами в последнее время стало больше в связи с тем, что ковидная эпоха повысила нервозность в обществе и конфликтные ситуации стали в целом чаще происходить, сказал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) в Санкт-Петербурге, социолог Даниил Александров в интервью «Ленте.ру». Так он ответил на вопрос о том, выросло ли число инцидентов, связанных с мигрантами.

«В доковидной эпохе у нас было твердое знание по государственной полицейской статистике, что мигранты не совершают больше преступлений, чем местные жители соответствующего возраста. Более того, по моим данным, когда я их изучал, нелегальные мигранты совершают меньше преступлений, потому что всех боятся и стараются вести себя тихо», — объяснил социолог.

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Он отметил, что в основном этнические конфликты устраивала молодежь из числа мигрантов, которые родились в России, а также выходцы из Северного Кавказа. «Они иногда чувствуют себя обиженными, так как являются такими же россиянами, как и остальные, они экономически успешно устроены в жизни, но ощущают дискриминацию», — объяснил Александров.

Профессор добавил, что из-за повышенной нервозности на фоне пандемии коронавируса участились конфликты не только с мигрантами, но и среди коренного населения. «Такое впечатление, что число конфликтов в целом увеличилось — родителей со школой, родителей на детских площадках. Мы постоянно получаем истории о том, что кто-то с кем-то подрался. Возможно и в среде мигрантов в связи со всеми трудностями жизни, которые сложились в ковидную эпоху, уровень конфликтности вырос», — сказал Александров.

Ранее 12 сентября стало известно о пропаже в подмосковном Бужаниново 67-летней пенсионерки. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два мигранта.

13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где жили подозреваемые, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки.