Воробьев поручил взять на контроль города Подмосковья с большим числом мигрантов

Города в Московской области, где мигранты живут большими группами, необходимо взять на жесткий контроль. Тех, кто совершает преступление и ведет себя неподобающе, в регионе быть не должно. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360».

«Соответственно, в последнее время обращают на себя внимание и ситуации, которые были в разных регионах и у нас в Подмосковье: в Мытищах, в Апрелевке, Одинцове. То массовые драки, то другие беспорядки, которые обращают на себя внимание», — подчеркнул глава региона.

На совещании с силовым блоком он поручил проанализировать данную ситуацию, а также «снять тревогу», которая складывается у местных жителей.

В свою очередь, начальник регионального управления МВД России Виктор Пауков уточнил, что такая работа в регионе уже идет. Места, где массово проживают мигранты, взяли на контроль.

Вечером в понедельник, 13 сентября, сотни жителей села Бужаниново в Сергиево-Посадской городском округе вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. По информации следствия, о пропаже пожилой женщины стало известно 12 сентября. Ее тело обнаружили в лесу возлет СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.