Социолог назвал главную причину страха россиян перед мигрантами

Россияне боятся мигрантов, так как считают их «чужаками», но этот страх часто иррационален. Главную причину страха перед приезжими назвал социолог, кандидат наук, руководитель группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер в интервью «Ленте.ру».

«Всякий раз, когда мигранты нарушают порядок, нам это бросается в глаза и вызывает какие-то фобии. (...) Есть объяснение, почему это так, — так устроен человек. Когда он видит людей, которых он считывает как чужаков, он начинает бояться», — сказал Варшавер.

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По его словам, психологические и нейрофизиологические исследования говорят о том, что люди довольно эффективно отличают своих от чужих, но возникает вопрос: кто классифицируется как свой или чужой? В этой связи Варшавер отметил, что проблема и суть интеграции в том, что человек перестает считать чужих таковыми.

Так, например, в 60-е — 70-е годы в Москву приезжали так называемые лимитчики — деревенские жители. «Вели они себя соответствующе, и не потому, что деревня — это плохо, не дай бог. А потому что люди, которые приезжают в город из деревни, не понимают, что происходит и как вести себя», — сказал Варшавер. Иными словами, поведение приезжих казалось городскому населению «диким», но на самом деле они просто не знали, как себя правильно вести в непривычной среде.

«Наша деревня сейчас — это аул в Таджикистане. И мы видим эту разницу между деревней и городом как разницу между таджиками и русскими, а это абсолютно не так», — заключил Варшавер.

13 сентября сотни жителей села Бужаниново в Сергиево-Посадском городском округе вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. По информации следствия, о пропаже пожилой женщины стало известно 12 сентября. Ее тело было обнаружено в лесу возле СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.