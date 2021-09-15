Жители Бужаниново потребовали проверить работу местной полиции

Жители села Бужаниново в Московской области, где мигранты, по предварительным данным, изнасиловали и убили 67-летнюю пенсионерку, во время собрания заявили о том, что работу полиции Сергиева Посада необходимо проверить. Об этом сообщает News.ru.

«Я считаю, что необходимо писать письмо в Генеральную прокуратуру. Не от одного, а сразу от десятков людей. Для того, чтобы наше УМВД, города Сергиева Посада, просто-напросто зачистили, потому что там одни криминалисты сидят», — потребовала местная жительница.

По ее словам, сотрудники местной полиции якобы берут взятки. Когда россияне приходят по записи к сотрудникам правоохранительных органов, их нет на месте, сказала женщина.

В селе Бужаниново в Подмосковье мигрантов обвинили в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины. После инцидента более 200 жителей поселка в знак протеста собрались у общежития, где проживают иностранные граждане — они требовали наказания для рабочих, которые жестоко расправились с пожилой россиянкой.

Общежитие после убийства россиянки закрыли, всех жильцов оттуда вывезли. По данным властей, теперь на месте здания расположится опорный пункт полиции, аптека и многофункциональный центр госуслуг.