Песков прокомментировал ситуацию с мигрантами в Бужаниново

Песков: в Кремле не обсуждались решения после ситуации с мигрантами в Подмосковье

На федеральном уровне не принимались и не обсуждаются решения после ситуации в подмосковном селе Бужаниново, где мигранты убили пенсионерку. Так случившееся в среду, 15 сентября, прокомментировал официальный представитель Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что при этом меры в отношении нелегальных мигрантов должны приниматься «на постоянной основе», а абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграционном режиме.

По словам пресс-секретаря, в целом ряде отраслей нехватка рабочих-мигрантов является предметом озабоченности кабинета министров. «Опять же это зависит от конкретной ситуации в конкретном регионе на конкретных объектах, какие-то обобщения здесь вряд ли можно делать», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что мигрантов из общежития компании «Экоокна» в селе Бужаниново расселили по разным населенным пунктам. Зампредседателя окружного Совета депутатов Денис Иудин назвал число выселенных мигрантов — по его словам, их было «140 или 147».

В селе Бужаниново в Подмосковье мигрантов обвинили в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины. После инцидента более 200 жителей поселка в знак протеста собрались у общежития, где проживают иностранные граждане, — они требовали наказания для рабочих, которые жестоко расправились с пожилой россиянкой. После случившегося общежитие закрыли, а всех жильцов вывезли. По данным властей, теперь на месте здания расположится опорный пункт полиции, аптека и многофункциональный центр госуслуг.

