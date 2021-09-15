Бывшая модель бросила работу массажисткой и вернулась к съемкам спустя 30 лет

Бывшая модель из Великобритании бросила работу массажисткой и вновь вернулась к съемкам. Соответствующую историю публикует The Telegraph.

50-летняя мать четверых детей Сэнди Бликли (Sandy Bleakley) объяснила, что в юношестве увлекалась модельным бизнесом. Однако она быстро бросила эту работу, так как уставала от регулярных кастингов и коммерческих съемок. Спустя больше 30 лет, в 2021 году друзья англичанки, фотограф Бен Веллер (Ben Weller) и стилистка Полли Уилкинсон (Polly Wilkinson), предложили ей поучаствовать в фотосессии для модного бренда Marfa Stance, который вдохновляется красотой женщин старшего возраста.

По словам Бликли, она не ожидала получить подобное предложение и была рада возможности вновь поработать моделью. «Я полностью за инклюзивность, и если я могу помочь переосмыслить восприятие пожилых женщин в модельном бизнесе, то это великолепно. Возможно, именно сейчас настало мое время, так как я гораздо мудрее и увереннее в себе, чем в юности», — подчеркнула она.

В июле 61-летняя россиянка снялась для Playboy и вызвала споры в сети. На размещенных в сети кадрах Татьяна Неклюдова запечатлена в нижнем белье. На первом снимке женщина позировала в кружевном бюстгальтере бежевого цвета. На другом фото ее запечатлели в черном корсете и крупных черных серьгах. Волосы модели распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.