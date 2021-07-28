61-летняя россиянка снялась для Playboy и вызвала споры в сети

Пожилая модель приняла участие в съемке для российской версии журнала Playboy и вызвала споры в сети. Фотографии и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания.

На размещенных в сети кадрах 61-летняя россиянка Татьяна Неклюдова запечатлена в нижнем белье. На первом снимке женщина попозировала в кружевном бюстгальтере бежевого цвета. На другом фото ее запечатлели в черном корсете и крупных серьгах того же оттенка. Волосы модели распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Подписчики издания раскритиковали внешний вид Неклюдовой. «Что это за ужас?», «Всего доброго, Playboy. Наслаждайтесь вашими трешовыми постами сами», «Как это развидеть?», «Меня чуть не стошнило», «Сексуальное белье носят, пока есть интимная жизнь», «Какого черта?» — высказывались юзеры.

Однако другие восхитились снимками россиянки. «Огненная женщина. Таких уверенных в себе у нас, увы, не так много», «Красотка! Люди, все мы когда-нибудь состаримся, но видно, что женщина была красавицей в свои молодые годы. Сейчас немного морщин, а фигура класс!», «Какая красивая!», «Потрясающе!», «Молодец!» — писали они.

Ранее и июле реальная внешность моделей в съемке российского Playboy вызвала споры в сети. На размещенных кадрах несколько моделей с разными типами фигур позируют в откровенных образах. При этом редакторы Playboy не ретушировали фотографии, чтобы показать реальную внешность манекенщиц. На одном из снимков Надежду Lertulo запечатлели в черном нижнем белье, полупрозрачной юбке с разрезом, оголяющим ногу, а также чулках в тон комплекта.