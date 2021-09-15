Наоми Кэмпбелл снялась топлес для популярной марки нижнего белья

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной съемке для популярного бренда нижнего белья Calvin Klein. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

51-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на первом кадре она позирует топлес в расстегнутых светло-голубых джинсах и серых трусах марки, прикрывая обнаженную грудь рукой. На другом фото Кэмпбелл запечатлена в коротком белом халате на голое тело.

Супермодель также сфотографировали в бежевом комплекте белья, поверх которого она надела белую рубашку. Публикация набрала почти 80 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Потрясающая», «Ты идеальна!», «Вау, красотка», «Прекрасные фотографии», «Икона и королева моды», «Ты все еще невероятная», — хвалили они.

В июле Наоми Кэмпбелл снялась в бикини для рекламы люксового бренда Burberry. На фото она запечатлена с распущенными волосами в бикини с перекрестными завязками на талии. Комплект выполнен из темной ткани с монограммой марки в голубом и белом цветах.