Омоновцу ужесточили наказание за оставивший россиянина инвалидом спарринг

Суд после отмены в кассационном порядке ранее состоявшихся судебных решений ужесточил наказание бывшему командиру отделения оперативного взвода оперативной роты отряда особого назначения управления МВД России по Тюменской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Бывшего командира отделения взвода ОМОНа признали виновным по пункту «а, в» части 3 статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия»).

Суд заменил ему условный срок на четыре года колонии общего режима. Также осужденный лишен права занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

По версии следствия, 24 ноября 2014 года командир отделения ОМОН без законных оснований провел спарринг – тренировочный рукопашный бой – с назначенным на службу 23-летним бойцом. Во время поединка подсудимый наносил молодому человеку удары ногами и руками по голове и телу, после чего ему стало плохо. Бойца на скорой доставили в больницу. Ему диагностировали

закрытую черепно-мозговую травму, приведшую к кровоизлиянию. Потерпевшему провели экстренную операцию на головном мозге. Он признан инвалидом первой группы.