Оправданного присяжными российского депутата вновь отдадут под суд за убийства

В Новосибирске Пятый апелляционный суд отменил оправдательный приговор бывшему депутату Думы Братска Вадиму Молякову, которого присяжные признали невиновным в похищениях и убийствах семи человек. Об этом сообщает портал «ТК Город».

Суд указал на ряд нарушений, допущенных в ходе процесса, которые повлияли на вынесение приговора. В частности, адвокаты подсудимого систематически допускали незаконное воздействие на присяжных, искажали показания людей, заключивших досудебные соглашения, чтобы их опорочить и поставить под сомнение правдивость их слов.

Приговор Иркутского областного суда от 14 января 2021 года был отменен в отношении четверых фигурантов дела, в числе которых Моляков. Их вновь отдадут под суд, материалы направлены на новое рассмотрение, но уже в ином составе коллегии присяжных.

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Моляков был депутатом думы Братска в начале 2000-х годов. Следствие считает его предполагаемым лидером Братской ОПГ, известным под прозвищем Моляк. По версии СК, в марте 2001 года участники банды застрелили лидера другой преступной группы, который владел крупной лесозаготовительной организацией. Спустя несколько месяцев они расправились еще с одним криминальным авторитетом. В 2002 году обвиняемые спланировали убийство сына ранее убитого владельца лесного бизнеса. Киллер подкараулил его возле подъезда дома и выстрелил из пистолета, однако пуля попала потерпевшему в руку, он сумел убежать и впоследствии переехал жить в другой регион страны.

В начале декабря 2002 года вооруженные топорами и ножами участники преступной группы, предварительно переодевшись в форму бойцов ОМОН, ворвались в квартиру, где находились пятеро активных участников еще одной преступной группы. Их связали и вывезли на берег реки Бирюса, где убили, расчленили и утопили.

Моляков в настоящее время отбывает срок в колонии строгого режима за бандитизм и пособничество в убийстве заместителя прокурора Братска Александра Синицына в 1999 году.