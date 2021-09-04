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ОМОН оцепил цыганский поселок в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики заблокировали частный сектор, где живут цыгане
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Екатеринбурге днем 4 сентября полиция и ОМОН массово нагрянули в Цыганский поселок на юго-западе города, сообщает E1.ru.

Отмечается, что около 17:00 по местному времени (15:00 по московскому) силовики оцепили улицу Шекспира и заблокировали выходы местным жителям. В полиции изданию сообщили, что «проводится профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в указанном районе».

Местным жителям о целях рейда не сообщают, при этом, по их словам, собирают отпечатки пальцев.

Весной издание сообщало, что незаконно построенные дома в поселке должны быть снесены к 2035 году, на месте частного сектора должны появится десятки высотных домов, крытые парковки, школа, детский спортивный центр.

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