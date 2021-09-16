Apple пригрозили судом за продажу iPhone без зарядки

В Тайване захотели заставить Apple снова продавать iPhone с зарядным адаптером

Потребители из Тайваня намерены заставить Apple снова продавать смартфоны с зарядным адаптером. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В сообщении на сайте местного фонда потребителей говорится, что покупатели разочарованы тем, что из коробки с iPhone исчезли зарядный адаптер и наушники. Представители инициативной группы отметили, что забота об экологии важна, однако производитель смартфонов не должен ущемлять потребителей в правах. Юристы сообщества потребовали от местного регулятора расследовать данный инцидент и пригрозили Apple обратиться в суд.

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«Если производитель телефонов выпускает устройство, но не включает в комплект зарядное устройство или кабель для зарядки, конечно же, потребители не смогут включить и использовать телефон в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь местного Фонда потребителей Сюй Цзэ-юй (Hsu Tse-yu) заявил, что продажа iPhone без адаптера равносильна скрытому росту цен, так как потребителю приходится приобретать зарядник отдельно. Представители организации не считают проводные наушники, которые также исчезли из комплекта iPhone, важным аксессуаром. Однако, по их мнению, Apple должна как-то компенсировать их отсутствие — например, снизить стоимость смартфона.

Apple перестала комплектовать свои телефоны зарядным адаптером и проводными наушниками с выходом iPhone 12 в октябре 2020 года. В компании объяснили этот шаг заботой об экологии. Весной Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу оштрафовало Apple на 10,5 миллиона реалов за продажу iPhone без аксессуаров.