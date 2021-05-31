Apple засудили за продажу iPhone без зарядки

Apple заставили через суд прислать бесплатный зарядник владелице iPhone. Об этом сообщает бразильское издание TudoCellular.

С американской компанией судилась Мариана Моралес Оливейра (Mariana Morales Oliveira) из города Сантус, штат Сан-Паулу. Оливейра возмутилась отсутствием зарядного адаптера в коробке с iPhone 12 и потребовала от суда заставить Apple выдать ей данный аксессуар. Представляющий интересы пользовательницы iPhone адвокат Рафаэль Куарежма заявил, что его клиентке пришлось приобретать зарядник отдельно.

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Куаржема заметил, что Apple отказывается продавать смартфоны с адаптером якобы из-за опасений об окружающей среде. Однако юрист заметил, что если бы это действительно было так, то компания вовсе перестала бы выпускать зарядники, а не продавала бы их отдельно. «Только ли зарядное устройство, которое идет в комплекте с телефоном, загрязняет окружающую среду?» — задался вопросом адвокат.

В итоге суд принял сторону жительницы Сантуса и велел Apple доставить зарядное устройство женщине в течение десяти календарных дней. За каждый просроченный день американский IT-гигант будут штрафовать на 200 реалов или около 2,8 тысячи рублей. Максимальная сумма штрафа для Apple составляет 5000 реалов или около 70 тысяч рублей.

По словам журналистов, решение суда создает прецедент, согласно которму миллионы пользователей iPhone смогут подать аналогичный иск на корпорацию Тима Кука в Бразилии.

В конце марта Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу оштрафовало Apple на 10,5 миллиона реалов или около 147 миллионов рублей. Регулятор увидел нарушение в отсутствии зарядных устройств в комплекте с iPhone. Apple перестала комплектовать свои смартфоны адаптерами с октября — сразу после анонса iPhone 12.