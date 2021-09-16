В США полицейские в упор расстреляли чернокожего с мачете

Полиция в США в упор расстреляла афроамериканца, который бросился на сотрудников с мачете

Полицейские города Дель Норте (штат Калифорния, США) в упор расстреляли чернокожего американца Роберта Андерсона, который бросился на сотрудников с мачете. Видео с места происшествия выложено на YouTube-канале офиса местного шерифа.

Все события произошли 25 августа. Шерифу Дель Норте поступило сообщение о мужчине, который перегородил шоссе на въезде в город своим автомобилем и угрожает другим водителям. На место выехал один из сотрудников, которому удалось убедить Андерсона положить на землю мачете.

Выяснилось, что афроамериканец был в психически неуравновешенном состоянии. На видео он говорит, что ему лгали и он жил в Матрице, а всю полицию США контролирует тайное правительство. При этом Андерсона вывела из себя ссора с его девушкой, которая также фигурирует на видео.

Спустя несколько минут переговоров на место прибыло подкрепление, стражи порядка призвали Андерсона отойти от мачете. Однако в этот момент его девушка что-то сказала, и мужчина, схватив свое оружие, бросился к ней. Полиция в упор расстреляла Андерсона, от полученных ранений он скончался на месте.